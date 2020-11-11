В Мангистау зарегистрировали два случая заболевания коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта gazeta.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В Мангистауской области, как сообщается на coronavirus2020.kz, за сутки выявили два факта заражения коронавирусом.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3410 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели - 3280 человек.
В Мангистауской области, как сообщается на coronavirus2020.kz, за сутки выявили два факта заражения коронавирусом.
Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 3410 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели - 3280 человек.
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