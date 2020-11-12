В Мангистау в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибла женщина

Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно 19:15 на автодороге Актау-Курык.Водитель автомашины Мercedes-benz, не заметив вышедшего на проезжую часть животное, совершил наезд. Женщина-пассажир скончалась на месте. Пострадавшего водителя доставили в Мангистаускую областную больницу.- Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мунайлинского района, - об этом сообщили в пресс-службе ведомства.