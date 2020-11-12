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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:46

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В Мангистау выявлены 837 потенциальных водителей-убийц

За 10 месяцев текущего года стражами порядка составлено 100 тысяч 983 административных протокола. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Иллюстративное фото
Так, за 10 месяцев 2020 года сотрудниками полиции составлено 100 тысяч 983 административных протокола и выявлено 837 нетрезвых водителей. В отношение правонарушителей составлены административные протоколы по статье 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

- Хотелось бы отметить, что в 2020 году в Казахстане вступил в силу закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Так, количество пьяных за рулём снизилось на 38 процентов, - отметили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, 7 ноября текущего года в 20:57 часов в 32 микрорайоне Актау полицейские задержали мужчину, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и пользовался сотовым телефоном за рулём. Более того, установлено, что данный водитель судом был лишён права управления автомобилем на три года в декабре прошлого года

Ещё один инцидент произошёл 10 октября в Мунайлинском районе. Сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки HOWO. Как показал результат освидетельствования, 35-летний водитель находился за рулём в наркотическом опьянении. Кроме того, при проверке документов выяснилось, что данный гражданин в 2017 году районным судом был лишён права управления автомобилем на пять лет.

- Уважаемые пешеходы! Уважаемые водители! Правила дорожного движения – закон! Помните, что на дорогах города вас поджидает множество опасностей, главная из которых это - автомобили. Любой участник дорожного движения, будь это автомобилист, пешеход, велосипедист, дорожный рабочий, обязан соблюдать эти правила. Многие люди пренебрегают установленными правилами, что приводит к печальным последствиям. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно–транспортных происшествий уменьшается, - об этом сообщил главный полицейский области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.



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