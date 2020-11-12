Полиция задержала 27 проституток в Мангистау

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В ходе двухдневного ОПМ «STOP-трафик» оперативники установили 27 лиц, причастных к проституции.



Как установлено, четыре девушки - гражданки Узбекистана. Одна из задержанных водворена в городской приёмник-распределитель для установления личности. Остальные оказались нашими соотечественницами, которые прибыли из южных регионов.



Тем временем полицейские Бейнеуского района выявили четыре факта, когда девушки сами предлагали интимные услуги. На них были составлены административные протоколы по статье 449 КоАП РК. Наказание предусматривает предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 890 тенге.



ОПМ «STOP-трафик» направлено на раскрытие, выявление, пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми. Мероприятие продлится до 14 ноября.



Стражи порядка обходят развлекательные заведения, банные комплексы, гостиницы, арендные квартиры, а также объекты строительства, крестьянские и животноводческие хозяйства.