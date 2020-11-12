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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 2116

Полиция задержала 27 проституток в Мангистау

Девушек лёгкого поведения выявили в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик». Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
В ходе двухдневного ОПМ «STOP-трафик» оперативники установили 27 лиц, причастных к проституции.

Как установлено, четыре девушки - гражданки Узбекистана. Одна из задержанных водворена в городской приёмник-распределитель для установления личности. Остальные оказались нашими соотечественницами, которые прибыли из южных регионов.

Тем временем полицейские Бейнеуского района выявили четыре факта, когда девушки сами предлагали интимные услуги. На них были составлены административные протоколы по статье 449 КоАП РК. Наказание предусматривает предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 890 тенге.

ОПМ «STOP-трафик» направлено на раскрытие, выявление, пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми. Мероприятие продлится до 14 ноября.

Стражи порядка обходят развлекательные заведения, банные комплексы, гостиницы, арендные квартиры, а также объекты строительства, крестьянские и животноводческие хозяйства.



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Комментарии ( 2 )

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kk13 (Посетители) Сегодня, 15:20
Штраф!? 500 МРП!!! Против кто? Только сотрудники МВД!!!! ДЛП это КОРМУШКА!!! Неужели депутаты пользуется услугами ДЛП???
 
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  • NASA
  • babe
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:18
Почему не привлекают владельцев квартир которые их им сдают под бордель? Где мониторинг соц сети Друг вокруг?
 
 

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