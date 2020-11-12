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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 23:49

Просмотров: 319

Мужчину четвёртые сутки ищут в Актау

Поиски родственников и друзей пропавшего не дали результатов, поэтому спустя четверо суток им пришлось обращаться в полицию.

Фото предоставили родственники Вячеслава
В редакцию обратилась бывшая супруга 48-летнего Вячеслава Шитяева, который пропал предположительно вечером в минувшее воскресенье, 8 ноября.

По её словам, он проживал отдельно, а она — с его единственным сыном, но при этом они поддерживали общение.

Как выяснилось, на работе и дома Вячеслав не появлялся. Родные «подняли на ноги» знакомых и друзей, но безрезультатно. В больницы и морги он тоже не поступал.

Вячеслав работал на СТО, на территории Промзоны, за автосалоном «БипекАвто».

Одет был в чёрную куртку, ветровку, синие джинсы и ботинки. Адрес проживания: 8 микрорайон, 27 дом.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава Шитяева, просьба сообщать по телефону: +7 771 838 5324



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