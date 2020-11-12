Мужчину четвёртые сутки ищут в Актау

Фото предоставили родственники Вячеслава

В редакцию обратилась бывшая супруга 48-летнего Вячеслава Шитяева, который пропал предположительно вечером в минувшее воскресенье, 8 ноября.



По её словам, он проживал отдельно, а она — с его единственным сыном, но при этом они поддерживали общение.



Как выяснилось, на работе и дома Вячеслав не появлялся. Родные «подняли на ноги» знакомых и друзей, но безрезультатно. В больницы и морги он тоже не поступал.



Вячеслав работал на СТО, на территории Промзоны, за автосалоном «БипекАвто».



Одет был в чёрную куртку, ветровку, синие джинсы и ботинки. Адрес проживания: 8 микрорайон, 27 дом.



Всем, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава Шитяева, просьба сообщать по телефону: +7 771 838 5324