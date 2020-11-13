Последствия аварии попали на видео в Актау

Дорожное-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 ноября, примерно в 09:30.Столкновение двух автомашин марки ВАЗ 2101 и Мercedes-Вenz произошло возле жилого комплекса «Три Короны» в 7А микрорайоне.- В результате ДТП пострадавших нет. На водителя автомашины ВАЗ 2101 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции региона.