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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 1102

Последствия аварии попали на видео в Актау

Авария произошла сегодня, 13 ноября, в 7А микрорайоне Актау.

Кадр видео
Дорожное-транспортное происшествие произошло сегодня, 13 ноября, примерно в 09:30.

Столкновение двух автомашин марки ВАЗ 2101 и Мercedes-Вenz произошло возле жилого комплекса «Три Короны» в 7А микрорайоне.



- В результате ДТП пострадавших нет. На водителя автомашины ВАЗ 2101 составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), - сообщили в департаменте полиции региона.




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Комментарии ( 2 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 12:48
Водитель ярко зелёного жигули ощущал себя на дороге Домиником Толедо
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 12:16
Поворачивающий мерседес в мкр. перед самым поворотом наверняка включил поворотник. Ситуация актауская. Никто заблаговременно не подает сигналы поворотников. О чем тут писать, если сам ЖП так же поступает и считает это нормой.

P.S. Для тех кто экономит лампы поворотника посвящается...
 
 

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