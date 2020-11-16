Матрац горел в одном из домов в 33 микрорайоне Актау

Фото пресс-службы ДЧС региона.

Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в 13:00.Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, на балконе квартиры, расположенной на втором этаже дома №20 в 33 микрорайоне, загорелся матрац.Очевидцы сняли на видео процесс тушения.- При горении никто не пострадал. Потушить огонь удалось в 13:20, - добавили в пресс-службе департамента.