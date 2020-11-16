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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 19:12

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За хранение наркотиков жителя Мангистау осудили на 11 лет

При личном обыске у гражданина обнаружили два пакета, в которых находилось 17 граммов психотропного вещества. При обыске в квартире мужчины нашли ещё 23,3 грамма этого же вещества. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта golos.ua
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий 23 мая остановили мужчину. При обыске у него обнаружили два пакета с 17 граммами психотропного вещества.

В тот же день при обыске по месту проживания нарушителя у него в квартире нашли пакет с психотропным веществом весом 23,3 грамма, хранившийся в целях сбыта.

- Приговором суда нарушитель признан виновным по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе областного суда.

Для справки:
Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов
1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.



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