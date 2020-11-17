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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 195

Что сгорело за неделю в Мангистау?

За неделю в Мангистау произошло четыре пожара. Подробности рассказала Рукия Сычёва, руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 9 по 15 ноября, подразделения ведомства выезжали по тревоге 21 раз, в том числе четыре раза - на пожары, 10 раз - на случаи горения и семь раз - на проведение аварийно-спасательных работ.

Спасатели рассказали некоторые подробности происшествий

В понедельник, 9 ноября, в 19:45 в посёлке Мунайшы в Каракиянском районе произошло горение кухни в четырехкомнатном доме. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Что сгорело за неделю в Мангистау?


В субботу, 14 ноября, в 20:40 на автодороге Актау-Жанаозен произошло горение автомобиля DACIA LOGAN. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Этим же вечером в селе Жетыбай на улице Ж.Мынбаева полностью сгорела трёхкомнатная баня, пристроенная к времянке и скотному сараю. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Что сгорело за неделю в Мангистау?


Что сгорело за неделю в Мангистау?


Ночью 16 ноября на месторождении Каражанбас в Тупкараганском районе сгорели два вагончика. Дополнительно были привлечены два водовоза ТОО «Аргымак Транс Сервис». Площадь горения составила 35 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Подробности аварийно-спасательных работ:

Днём 9 ноября огнеборцы спасли пожилую женщину. Пожарные с помощью лома открыли входную дверь и вошли в квартиру в доме №10 4 микрорайона. Женщину передали сотрудникам Скорой помощи.

В этот же день, 9 ноября, пожарные спасли 26-летную девушку, которая оказалась взаперти дома. Спасатели открыли входную дверь с помощью лома.


В среду, 11 ноября, в 14:47 пожарные спасли годовалого и трёхлетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в доме №24 в Жанаозене. Пожарные с помощью автолестницы вошли в окно четвёртого этажа. Детей передали родителям.

На следующий день пожарные спасли трёхлетнего ребенка, который оказался взаперти. Спасатели установили трехколенную лестницу в окно третьего этажа в доме №19 32 микрорайона. Сотрудник полиции и пожарный вошли в квартиру, где находился трёхлетний ребенок. Его передали матери.

Сотрудники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ напоминают жителям области о правилах безопасности в жилом доме:
- не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами;
- не оставляйте включённые электрические и газовые приборы без присмотра;
- не допускайте небрежного обращения с огнём, разведения костров вблизи строений и в ветреную погоду;
- не допускайте курения в постели, на лоджиях и балконах;
- не допускайте перегрузки электросетей путём включения в одну розетку нескольких мощных электробытовых приборов;
- не допускайте применения электропредохранителей незаводского изготовления («жучков»), самодельных абажуров, осветительных электроламп и электронагревательных приборов кустарного производства;
- не допускайте хранения в подвалах и чердаках горючих жидкостей и материалов, различного бытового хлама, мебели, бумаги.



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