Министерство экологии: Видео с убийством джейранов снято не в Мангистау

Иллюстративное фото
В Facebook появился пост с видеозаписью охоты на диких животных. Автор публикации заявил, что на видео запечатлена «охота арабов на джейранов в Мангистауской области».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что кадры были записаны не на территории Казахстана и что в нашей стране не обитает подобный вид антилоп. Выяснилось, что ролик появился в Сети еще в январе 2020 года в Саудовской Аравии. Кадры вызвали широкий общественный резонанс в стране, и из-за них тогда начали расследование, сообщает портал Tengrinews.kz.
Как писало издание TheNewArab, животным на видео, вероятно, был арабский орикс - антилопа среднего размера, обитающая в пустынных районах Аравийского полуострова.
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что кадры были записаны не на территории Казахстана и что в нашей стране не обитает подобный вид антилоп. Выяснилось, что ролик появился в Сети еще в январе 2020 года в Саудовской Аравии. Кадры вызвали широкий общественный резонанс в стране, и из-за них тогда начали расследование, сообщает портал Tengrinews.kz.
Как писало издание TheNewArab, животным на видео, вероятно, был арабский орикс - антилопа среднего размера, обитающая в пустынных районах Аравийского полуострова.