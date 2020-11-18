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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:11

Просмотров: 1471

Министерство экологии: Видео с убийством джейранов снято не в Мангистау

Информация о том, что в Мангистауской области сняли на видео охоту на джейранов, оказалась фейковой. По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов страны, кадры были записаны не на территории Казахстана, а в нашей стране не обитает подобный вид антилоп. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото
В Facebook появился пост с видеозаписью охоты на диких животных. Автор публикации заявил, что на видео запечатлена «охота арабов на джейранов в Мангистауской области».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что кадры были записаны не на территории Казахстана и что в нашей стране не обитает подобный вид антилоп. Выяснилось, что ролик появился в Сети еще в январе 2020 года в Саудовской Аравии. Кадры вызвали широкий общественный резонанс в стране, и из-за них тогда начали расследование, сообщает портал Tengrinews.kz.

Как писало издание TheNewArab, животным на видео, вероятно, был арабский орикс - антилопа среднего размера, обитающая в пустынных районах Аравийского полуострова.




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Комментарии ( 2 )

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bekenova (Посетители) Сегодня, 16:27
мы таких красавцев все детство видели на водопое в Ералиево (кырда), как Министерство экологии, геологии и природных ресурсов страны, утверждают что они не обитают здесь. Скоро ждем опровержения как про бойцовских собак.
 
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  • bekenova
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:50
Джейран встречается в пустынных и полупустынных областях Ирана, Армении, Афганистана, Западного Пакистана, Южной Монголии и Китая (Синьцзян, северный Тибет и Суйюань); Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Алишер Навои упоминает джейранов в своем произведении Семь планет, особо выделяя джейранов (жайран) их Хотана[4]


Теперь подскажите где в этом списке Саудовская Аравия? ))))

есть конечно Аравийский Джейран, но он вроде водиться в Иордании, но никак в Саудовской Аравии!
 
 

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