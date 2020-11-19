Уснул за рулем: В ДТП на трассе в Мангистау пострадали два человека

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила на пульт дежурного «102» 18 ноября в 13:30.Выяснилось, что водитель автомашины Kia Rio уснул за рулем, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «ГАЗель».Пострадали два человека. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в городскую больницу Жанаозена.Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Каракиянского района.