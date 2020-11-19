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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Укравшего велосипед жителя Актау привлекли к ответственности

Мужчина угнал припаркованный перед торговым центром велосипед в отсутствие его хозяина. Приговор по данному делу огласили в Актауском городском суде.

Фото из доступных источников
Воспользовавшись отсутствием хозяина двухколесного транспортного средства, мужчина похитил велосипед марки Stels перед торговым центром в 25 микрорайоне. Стоимость велосипеда составляла 70 тысяч тенге.

Позже подозреваемый был задержан.

Приговором суда злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 188 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.

Для справки:

Статья 188 часть 1 УК РК - Кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



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