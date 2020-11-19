Укравшего велосипед жителя Актау привлекли к ответственности

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Воспользовавшись отсутствием хозяина двухколесного транспортного средства, мужчина похитил велосипед марки Stels перед торговым центром в 25 микрорайоне. Стоимость велосипеда составляла 70 тысяч тенге.



Позже подозреваемый был задержан.



Приговором суда злоумышленника признали виновным по части 1 статьи 188 Уголовного Кодекса РК. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы.



Для справки:



Статья 188 часть 1 УК РК - Кража, то есть тайное хищение чужого имущества.



Наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.