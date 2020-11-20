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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:53

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Пограничники Мангистау задержали 111 нарушителей на Каспии

У нарушителей изъято свыше 280 километров браконьерских сетей и крючковых снастей, в которых обнаружено 7,8 тысяч килограмм рыбы осетровых пород. Об этом сообщается на официальном сайте Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

Фото ПС КНБ РК
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.

- При проведении совместных с ПС ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспийского моря, проводимых в октябре и ноябре 2020 года, в пограничном пространстве задержано 111 нарушителей, из них 20 нарушителей пограничного режима, 89 режимов территориальных и внутренних вод (моря) и два нарушителя правил рыболовства,- сообщается на сайте ведомства.

Пограничники Мангистау задержали 111 нарушителей на Каспии


Пограничники Мангистау задержали 111 нарушителей на Каспии


По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 2,66 миллиона тенге.

- У нарушителей изъято пять плавсредств, девять двигателей, свыше 280 километров браконьерских сетей и крючковых снастей, 71 других орудий лова, в которых обнаружено: рыбы осетровых пород – 1 573 шт. (7,8 тыс.кг), частиковых пород – 4 719 шт. (4,6 тыс. кг), а также 41 тюлень. Предотвращённый пограничной службой ущерб оценивается на сумму более двух миллиардов тенге, - заявили в пресс-службе КНБ РК.

Пограничники Мангистау задержали 111 нарушителей на Каспии



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