Пограничники Мангистау задержали 111 нарушителей на Каспии

Фото ПС КНБ РК
Пограничная служба КНБ Республики Казахстан продолжает принимать меры, направленные на сохранение биологического разнообразия Каспийского моря.
- При проведении совместных с ПС ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспийского моря, проводимых в октябре и ноябре 2020 года, в пограничном пространстве задержано 111 нарушителей, из них 20 нарушителей пограничного режима, 89 режимов территориальных и внутренних вод (моря) и два нарушителя правил рыболовства,- сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 2,66 миллиона тенге.
- У нарушителей изъято пять плавсредств, девять двигателей, свыше 280 километров браконьерских сетей и крючковых снастей, 71 других орудий лова, в которых обнаружено: рыбы осетровых пород – 1 573 шт. (7,8 тыс.кг), частиковых пород – 4 719 шт. (4,6 тыс. кг), а также 41 тюлень. Предотвращённый пограничной службой ущерб оценивается на сумму более двух миллиардов тенге, - заявили в пресс-службе КНБ РК.
- При проведении совместных с ПС ФСБ РФ оперативно-профилактических мероприятий по пресечению браконьерской деятельности и охране ресурсов в акватории Каспийского моря, проводимых в октябре и ноябре 2020 года, в пограничном пространстве задержано 111 нарушителей, из них 20 нарушителей пограничного режима, 89 режимов территориальных и внутренних вод (моря) и два нарушителя правил рыболовства,- сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила 2,66 миллиона тенге.
- У нарушителей изъято пять плавсредств, девять двигателей, свыше 280 километров браконьерских сетей и крючковых снастей, 71 других орудий лова, в которых обнаружено: рыбы осетровых пород – 1 573 шт. (7,8 тыс.кг), частиковых пород – 4 719 шт. (4,6 тыс. кг), а также 41 тюлень. Предотвращённый пограничной службой ущерб оценивается на сумму более двух миллиардов тенге, - заявили в пресс-службе КНБ РК.
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