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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 678

На трассе Атырау-Актау перевернулся грузовик марки MAN

В Сети появилось видео последствий ДТП. В департаменте полиции рассказали подробности аварии.

Кадр видео
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября. В 23:40 часов на пульт дежурного 102 отдела полиции Мангистауского района поступил вызов о том, что на трассе республиканского значения Атырау-Актау произошла авария.



- 33-летний водитель автомашины марки MAN, не справившись с рулевым управлением, совершил ДТП. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку. В аварии пострадал пассажир. Его доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мангистауского района.



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