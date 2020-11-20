На трассе Атырау-Актау перевернулся грузовик марки MAN

Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 ноября. В 23:40 часов на пульт дежурного 102 отдела полиции Мангистауского района поступил вызов о том, что на трассе республиканского значения Атырау-Актау произошла авария.- 33-летний водитель автомашины марки MAN, не справившись с рулевым управлением, совершил ДТП. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку. В аварии пострадал пассажир. Его доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщили в пресс-службе ведомства.Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Мангистауского района.