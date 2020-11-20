ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в селе Кызылсай

ДТП произошло 19 ноября в 19:44 в селе Кызылсай возле магазина «Нурислам».- Водитель автомашины марки Нива совершил столкновение с автомобилем Tоyota Avalon, который по инерции задел автомобили Daewoo Matiz и Nissan Patrol. Впоследствии последний автомобиль врезался в столб, - сообщили в полиции региона.По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия троих пострадавших доставили в городскую больницу Жанаозена. После оказания медицинской помощи двое пострадавших были отпущены домой.- Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Жанаозена. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - отметили в пресс-службе ДП региона.