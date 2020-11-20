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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 14

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в селе Кызылсай

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Кызылсай. Троих пострадавших доставили в городскую больницу Жанаозена. После оказания медицинской помощи двое пострадавших были отпущены домой. Об этом сообщили в департаменте полиции (ДП) Мангистауской области.

Фото очевидцев
ДТП произошло 19 ноября в 19:44 в селе Кызылсай возле магазина «Нурислам».

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в селе Кызылсай


ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в селе Кызылсай


ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в селе Кызылсай


- Водитель автомашины марки Нива совершил столкновение с автомобилем Tоyota Avalon, который по инерции задел автомобили Daewoo Matiz и Nissan Patrol. Впоследствии последний автомобиль врезался в столб, - сообщили в полиции региона.

По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия троих пострадавших доставили в городскую больницу Жанаозена. После оказания медицинской помощи двое пострадавших были отпущены домой.

- Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Жанаозена. Автотранспорт водворён на штрафную стоянку, - отметили в пресс-службе ДП региона.



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