В Бейнеу перевернулся автомобиль

Авария произошла 19 ноября в 23:10.Водитель автомашины марки Volkswagen Polo, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание.- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в районную больницу, после оказания медицинской помощи одного из пострадавших отпустили домой, - сообщили в полиции региона.Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Бейнеуского района.