В Бейнеу перевернулся автомобиль

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Авария произошла 19 ноября в 23:10.
Водитель автомашины марки Volkswagen Polo, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в районную больницу, после оказания медицинской помощи одного из пострадавших отпустили домой, - сообщили в полиции региона.
Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Бейнеуского района.
Водитель автомашины марки Volkswagen Polo, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в районную больницу, после оказания медицинской помощи одного из пострадавших отпустили домой, - сообщили в полиции региона.
Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Бейнеуского района.
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