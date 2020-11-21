В Мангистау выявили двух заболевших коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта rbk.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В Мангистауской области, как сообщается на сайте coronavirus2020.kz, зарегистрировано два случая заражения CoViD-19.
Всего в регионе с начала пандемии выявили 3422 случая заболевания коронавирусом. Умерли от CoViD-19 50 заражённых. Справиться с болезнью сумели 3280 человек.
В Мангистауской области, как сообщается на сайте coronavirus2020.kz, зарегистрировано два случая заражения CoViD-19.
Всего в регионе с начала пандемии выявили 3422 случая заболевания коронавирусом. Умерли от CoViD-19 50 заражённых. Справиться с болезнью сумели 3280 человек.
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