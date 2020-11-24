Пьяный пассажир авиарейса Алматы — Актау подрался с барменом в аэропорту

Кадр видео
Видео драки распространилось в социальных сетях.
На видео с камеры наблюдения отчётливо видно, как двое мужчин, не жалея кулаков, бьют друг друга на глазах у других пассажиров аэропорта.
В ДП на транспорте прокомментировали инцидент корреспонденту сайта Liter.kz. Выяснилось, что он произошёл 23 ноября 2020 года.
- При проверке транспортные полицейские установили участников инцидента. Ими оказались 30-летний пассажир и 31-летний бармен одного из общепитов аэропорта, — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что пассажир авиарейса Алматы — Актау, находясь в зале ожидания, уснул в кресле бара. Когда бармен стал его будить, тот выразил недовольство, стал выражаться нецензурно.
Словесная перепалка переросла в драку. Мужчин разняли другие пассажиры.
- На тот момент мужчины друг к другу претензий не имели. Однако, 24 ноября в 00:11 хозяин и бармен заведения обратились с заявлением в полицию в отношении пассажира о привлечении его к ответственности за совершение правонарушения, — отметили в ДП.
Кстати, согласно заключению медицинского освидетельствования, у пассажира выявили алкогольное опьянение лёгкой степени.
В свою очередь, хозяйка бара сообщила, что на бармена пассажир напал со стулом. Сам бармен получил сильную травму головы. Об этом написала в Facebook Владислава Баймагамбетова.
- У Бахтияра гематома, у руководителя стресс и разбитый бар, у остального персонала обида за своего сотрудника и страх, что на территории стратегического объекта, в одном из развивающихся городов Казахстана, где полный зал людей, им могут проломить голову их же табуретом пьяные гости, — написала Баймагамбетова.
На видео с камеры наблюдения отчётливо видно, как двое мужчин, не жалея кулаков, бьют друг друга на глазах у других пассажиров аэропорта.
В ДП на транспорте прокомментировали инцидент корреспонденту сайта Liter.kz. Выяснилось, что он произошёл 23 ноября 2020 года.
- При проверке транспортные полицейские установили участников инцидента. Ими оказались 30-летний пассажир и 31-летний бармен одного из общепитов аэропорта, — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что пассажир авиарейса Алматы — Актау, находясь в зале ожидания, уснул в кресле бара. Когда бармен стал его будить, тот выразил недовольство, стал выражаться нецензурно.
Словесная перепалка переросла в драку. Мужчин разняли другие пассажиры.
- На тот момент мужчины друг к другу претензий не имели. Однако, 24 ноября в 00:11 хозяин и бармен заведения обратились с заявлением в полицию в отношении пассажира о привлечении его к ответственности за совершение правонарушения, — отметили в ДП.
Кстати, согласно заключению медицинского освидетельствования, у пассажира выявили алкогольное опьянение лёгкой степени.
В свою очередь, хозяйка бара сообщила, что на бармена пассажир напал со стулом. Сам бармен получил сильную травму головы. Об этом написала в Facebook Владислава Баймагамбетова.
- У Бахтияра гематома, у руководителя стресс и разбитый бар, у остального персонала обида за своего сотрудника и страх, что на территории стратегического объекта, в одном из развивающихся городов Казахстана, где полный зал людей, им могут проломить голову их же табуретом пьяные гости, — написала Баймагамбетова.
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