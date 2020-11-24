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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:50

Просмотров: 1372

Пьяный пассажир авиарейса Алматы — Актау подрался с барменом в аэропорту

В аэропорту Алматы произошла драка. В ней участвовали бармен кафе и пьяный пассажир авиарейса Алматы — Актау. Видео инцидента появилось в социальных сетях, сообщается на Liter.kz.

Кадр видео
Видео драки распространилось в социальных сетях.



На видео с камеры наблюдения отчётливо видно, как двое мужчин, не жалея кулаков, бьют друг друга на глазах у других пассажиров аэропорта.



В ДП на транспорте прокомментировали инцидент корреспонденту сайта Liter.kz. Выяснилось, что он произошёл 23 ноября 2020 года.

- При проверке транспортные полицейские установили участников инцидента. Ими оказались 30-летний пассажир и 31-летний бармен одного из общепитов аэропорта, — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что пассажир авиарейса Алматы — Актау, находясь в зале ожидания, уснул в кресле бара. Когда бармен стал его будить, тот выразил недовольство, стал выражаться нецензурно.

Словесная перепалка переросла в драку. Мужчин разняли другие пассажиры.

- На тот момент мужчины друг к другу претензий не имели. Однако, 24 ноября в 00:11 хозяин и бармен заведения обратились с заявлением в полицию в отношении пассажира о привлечении его к ответственности за совершение правонарушения, — отметили в ДП.

Кстати, согласно заключению медицинского освидетельствования, у пассажира выявили алкогольное опьянение лёгкой степени.

В свою очередь, хозяйка бара сообщила, что на бармена пассажир напал со стулом. Сам бармен получил сильную травму головы. Об этом написала в Facebook Владислава Баймагамбетова.

- У Бахтияра гематома, у руководителя стресс и разбитый бар, у остального персонала обида за своего сотрудника и страх, что на территории стратегического объекта, в одном из развивающихся городов Казахстана, где полный зал людей, им могут проломить голову их же табуретом пьяные гости, — написала Баймагамбетова.



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