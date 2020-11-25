В Мангистау выявили два случая заражения коронавирусом

Иллюстративное фото с сайта gazeta.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В Мангистау, как передаёт coronavirus2020.kz, отмечены два факта заражения коронавирусом.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 3428 случаев заболевания CoViD-19. Выздоровели - 3286 человек. Умерли от коронавируса 50 заражённых.
В Мангистау, как передаёт coronavirus2020.kz, отмечены два факта заражения коронавирусом.
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 3428 случаев заболевания CoViD-19. Выздоровели - 3286 человек. Умерли от коронавируса 50 заражённых.