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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 255

В Мангистау выявили два случая заражения коронавирусом

Два факта заражения CoViD-19 зарегистрировали в Мангистауской области за сутки. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта gazeta.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 720 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В Мангистау, как передаёт coronavirus2020.kz, отмечены два факта заражения коронавирусом.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 3428 случаев заболевания CoViD-19. Выздоровели - 3286 человек. Умерли от коронавируса 50 заражённых.



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Комментарии ( 4 )

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Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 09:52
А выздоровление не видно почему то.
 
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Cucu (Посетители) Сегодня, 09:52
Empro вот зачем вы это сказали теперь будет по три
 
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babe (Посетители) Сегодня, 09:52
Empro,
Пусть лучше так!
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 09:20
Стабильно по два заболевает. Прям странно как то.
 
 

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