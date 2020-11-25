Натяжные потолки сгорели в одной из квартир в 5 микрорайоне Актау

Инцидент произошёл вчера, 24 ноября, примерно в 21:00. Очевидцы сняли на видео процесс тушения пожара.Как рассказали в пресс-службе ведомства, в трёхкомнатной квартире дома №42 в 5 микрорайоне полностью сгорели натяжные потолки.- Также загорелась бытовая техника. В происшествии никто не пострадал, - добавили в пресс-службе ДЧС региона.Пожар удалось ликвидировать в 21:40.