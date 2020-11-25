Не готовы к зиме: Несколько ДТП произошло из-за гололеда в Мангистау

Гололед стал причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий сегодня, 25 ноября.На трассе Актау-Жанаозен водитель самосвала марки «КамАЗ» совершил опрокидывание из-за непогоды. Водитель транспортного средства не обращался в полицию и в медицинские учреждения.На трассе Актау-Акшукур съехал в кювет из-за гололёда автомобиль марки Toyota Hilux.- Автомобиль заметил проезжающий мимо экипаж батальона патрульной полиции. Водитель не пострадал. Просим владельцев автомобилей соблюдать осторожность и соблюдать правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе полиции региона.Помимо этого, пользователи Сети опубликовали несколько видеороликов с ДТП на трассах региона.Ранее жителям региона приходила рассылка от департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области. В ней жителей предупреждали о сильных снегопаде и дожде, а также о гололеде и тумане.