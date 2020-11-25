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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 284

Не готовы к зиме: Несколько ДТП произошло из-за гололеда в Мангистау

Из-за погодных условий в регионе произошел ряд аварий. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что большинство дорожно-транспортных происшествий не регистрировались, так как водители не обращались в полицию или медицинские учреждения.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Гололед стал причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий сегодня, 25 ноября.

На трассе Актау-Жанаозен водитель самосвала марки «КамАЗ» совершил опрокидывание из-за непогоды. Водитель транспортного средства не обращался в полицию и в медицинские учреждения.



На трассе Актау-Акшукур съехал в кювет из-за гололёда автомобиль марки Toyota Hilux.



- Автомобиль заметил проезжающий мимо экипаж батальона патрульной полиции. Водитель не пострадал. Просим владельцев автомобилей соблюдать осторожность и соблюдать правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе полиции региона.

Помимо этого, пользователи Сети опубликовали несколько видеороликов с ДТП на трассах региона.





Ранее жителям региона приходила рассылка от департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области. В ней жителей предупреждали о сильных снегопаде и дожде, а также о гололеде и тумане.

Не готовы к зиме: Несколько ДТП произошло из-за гололеда в Мангистау



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Комментарии ( 1 )

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  • Василий Кравчук
  • kostya_aktau
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:27
Почему не сыпали песок? Ведь смс приходила это так они готовы к зиме? Ау акимат проснись.
 
 

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