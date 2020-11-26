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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 616

За четыре дня сотрудниками полиции Мангистау составлено свыше 900 административных протоколов

Сотрудниками полиции было выявлено и составлено 223 административных протокола при патрулировании трасс республиканского значения и 681 административный протокол составлен на водителей в Актау. Подробнее рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Так, в минувшие выходные на трассах республиканского значения в Мангистау выявлены двое нетрезвых водителей. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

- Свыше 50 водителей считают, что пристегиваться ремнями не обязательно, в ходе патрулирования на них были составлены административные протоколы. Отвлекаясь от дороги и разговаривая по мобильному телефону, водители подвергают опасности не только себя, но и других участников движения. Сотрудниками полиции было составлено 57 протоколов по статье 591 КоАП РК, - рассказали в ведомстве.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам 11 автолюбителей были оштрафованы по статье 600 КоАП РК.

- Пешеходы такие же участники дорожного движения, и хотелось бы напомнить, что дорогу необходимо переходить в установленных местах. Только за два дня за переход дороги в неустановленном месте составлено 17 административных протоколов по статье 615 КоАП РК, - отметили в полиции региона.

Пятнадцать автовладельцев были привлечены к ответственности по части 5 статьи 590 КоАП РК, выехав на дорогу с технической неисправностью своего автомобиля.

Без каких-либо подтверждающих личность документов в дорогу выехали 28 автолюбителей, на которых были составлены административные протоколы по статье 612 КоАП РК.

Батальоном патрульной полиции управления полиции Актау с 21 по 24 ноября был составлен 681 административный протокол.

- Семнадцать автолюбителей были оформлены в состоянии алкогольного опьянения и один водитель повторно сел за руль пьяным. Порой столь пренебрежительное отношение становится причиной страшных трагедий, - отметил главный полицейский области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

За использование мобильного телефона автовладельцами за рулем в Актау к ответственности привлечены 53 человека.

- Более 125 водителей ездили без пристегнутых ремней безопасности. Восьмерых автовладельцев привлекли к ответственности за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения. В отношении пешеходов составлено 105 административных протоколов, - отметили в полиции региона.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:27
Сколько оформили владельцев животных лошадей и верблюдов за создание аварийной ситуации? Хотябы оформите их за нарушение благоустройство города, они ведь какают на дорогу, неужели такие беспомощные.
 
 

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