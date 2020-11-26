За четыре дня сотрудниками полиции Мангистау составлено свыше 900 административных протоколов

Фото пресс-службы ведомства

Так, в минувшие выходные на трассах республиканского значения в Мангистау выявлены двое нетрезвых водителей. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 608 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).



- Свыше 50 водителей считают, что пристегиваться ремнями не обязательно, в ходе патрулирования на них были составлены административные протоколы. Отвлекаясь от дороги и разговаривая по мобильному телефону, водители подвергают опасности не только себя, но и других участников движения. Сотрудниками полиции было составлено 57 протоколов по статье 591 КоАП РК, - рассказали в ведомстве.



За непредоставление преимущества в движении пешеходам 11 автолюбителей были оштрафованы по статье 600 КоАП РК.



- Пешеходы такие же участники дорожного движения, и хотелось бы напомнить, что дорогу необходимо переходить в установленных местах. Только за два дня за переход дороги в неустановленном месте составлено 17 административных протоколов по статье 615 КоАП РК, - отметили в полиции региона.



Пятнадцать автовладельцев были привлечены к ответственности по части 5 статьи 590 КоАП РК, выехав на дорогу с технической неисправностью своего автомобиля.



Без каких-либо подтверждающих личность документов в дорогу выехали 28 автолюбителей, на которых были составлены административные протоколы по статье 612 КоАП РК.



Батальоном патрульной полиции управления полиции Актау с 21 по 24 ноября был составлен 681 административный протокол.



- Семнадцать автолюбителей были оформлены в состоянии алкогольного опьянения и один водитель повторно сел за руль пьяным. Порой столь пренебрежительное отношение становится причиной страшных трагедий, - отметил главный полицейский области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.



За использование мобильного телефона автовладельцами за рулем в Актау к ответственности привлечены 53 человека.



- Более 125 водителей ездили без пристегнутых ремней безопасности. Восьмерых автовладельцев привлекли к ответственности за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения. В отношении пешеходов составлено 105 административных протоколов, - отметили в полиции региона.