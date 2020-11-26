В Актау пресекли незаконную деятельность игорного заведения с использованием мессенджера Telegram

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По данным пресс-службы ДЭР региона, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения полностью признал вину.



- Расследование ведется по статье 307 Уголовного Кодекса РК (Организация незаконного игорного бизнеса). Ранее данный гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных правонарушений. В отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - рассказали в пресс-службе ведомства.