«Легковушка» опрокинулась в Актау

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По информации ведомства, сегодня, 27 ноября, примерно в 13:10, при патрулирования заданного маршрута экипаж
«Сункар-5» заметил ДТП на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами.
Водитель машины Ravon не уступил автотранспорту, который двигался по главной дороге, и столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. В результате удара последний перевернулся.
Авария обошлась без пострадавших.
«Сункар-5» заметил ДТП на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами.
Водитель машины Ravon не уступил автотранспорту, который двигался по главной дороге, и столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. В результате удара последний перевернулся.
Авария обошлась без пострадавших.
- На водителя автомашины Ravon составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в полиции.
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