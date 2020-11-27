«Легковушка» опрокинулась в Актау

- На водителя автомашины Ravon составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК, - отметили в полиции.

По информации ведомства, сегодня, 27 ноября, примерно в 13:10, при патрулирования заданного маршрута экипаж«Сункар-5» заметил ДТП на перекрёстке между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами.Водитель машины Ravon не уступил автотранспорту, который двигался по главной дороге, и столкнулся с автомобилем Nissan Tiida. В результате удара последний перевернулся.Авария обошлась без пострадавших.