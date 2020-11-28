Ещё три новых случая коронавируса выявили в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта etu.ru
В Казахстане за прошедшие сутки выявили 826 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Мангистау, как передаёт coronavirus2020.kz, отмечены три новых случая заболевания.
По состоянию на 28 ноября, в регионе зарегистрировали 3434 факта заражения CoVID-19. Вылечиться от болезни смогли 3382 пациента. Скончались от инфекции 52 человека.
По состоянию на 28 ноября, в регионе зарегистрировали 3434 факта заражения CoVID-19. Вылечиться от болезни смогли 3382 пациента. Скончались от инфекции 52 человека.
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