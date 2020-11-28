Асфальт провалился между 16 и 17 микрорайонами Актау

Житель Актау снял на видео свой автомобиль, который застрял на канализационном колодце, расположенном на дороге между 16 и 17 микрорайонами. Это произошло из-за просевшего асфальта вокруг колодца.В пресс-службе акима города объяснили случившееся тем, что грунт под асфальтом просел после дождя.- Колодец был неправильно засыпан песком, и грунт просел после выпадения осадков. Работы выполняла подрядная организация ТОО «Шебер-Курылыс». Подрядчик уже засыпал песком территорию вокруг колодца. Сейчас компания ожидает асфальт, после чего они проведут работы по его укладке, - пояснили в пресс-службе главы города.