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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 1917

Асфальт провалился между 16 и 17 микрорайонами Актау

Из-за просевшего после дождя асфальта вокруг канализационного колодца застрял автомобиль. Владелец машины снял последствия на видео. В пресс-службе акима Актау рассказали, что колодец был неправильно засыпан песком.

Скриншот видеоматериала
Житель Актау снял на видео свой автомобиль, который застрял на канализационном колодце, расположенном на дороге между 16 и 17 микрорайонами. Это произошло из-за просевшего асфальта вокруг колодца.

В пресс-службе акима города объяснили случившееся тем, что грунт под асфальтом просел после дождя.

- Колодец был неправильно засыпан песком, и грунт просел после выпадения осадков. Работы выполняла подрядная организация ТОО «Шебер-Курылыс». Подрядчик уже засыпал песком территорию вокруг колодца. Сейчас компания ожидает асфальт, после чего они проведут работы по его укладке, - пояснили в пресс-службе главы города.




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Комментарии ( 5 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 20:26
Утрамбовать нормально надо.
 
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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 20:14
Цитата: Pear
Новостью можно считать только то, что после очередного дождя между 16 и 17 микрорайонами асфальт нигде не просел.

Просядет в других местах, после таких горе строителей дожди ещё будут.
Зато деньги за дорожные работы не плохие оседают по карманам "подрядчиков".

Это точно.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:09
Щебень пожалели крысы.
 
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 Lelik72 (Посетители) Сегодня, 17:15
Засыпали, а автовладельцу возместили ущерб? Или как всегда - не надо ездить по дорогам!
 
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 Pear (Посетители) Сегодня, 17:03
Новостью можно считать только то, что после очередного дождя между 16 и 17 микрорайонами асфальт нигде не просел.
 
 

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