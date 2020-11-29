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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:31

Просмотров: 1815

Мужчина попал под колёса «легковушки» в Актау

Дорожный инцидент произошёл сегодня, 29 ноября, в 11:30 на перекрёстке между 5, 6, 7 и 8 микрорайонами. Подробности предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото pust_govoryat_aktau_
По информации ведомства, водитель автомобиля Lifan совершил наезд на 40-летнего пешехода.

Пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.

- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - отметили в полиции.


По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на красный свет.

Для справки:

Статья 610 КоАП РК. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Часть 1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Часть 2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

Часть 3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.



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Комментарии ( 6 )

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  • Vohazab
 mer (Посетители) Сегодня, 18:30
Где видео с камер наблюдения, или опять не работают?
 
-2
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  • tolk
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 Aman.6586 (Посетители) Сегодня, 17:32
Даже в России при ДТП где
виновник пешеход,его наказывают. А у нас все через одно место. Если водитель не нарушил ПДД и был трезв, то ему должны возместить ущерб.
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 17:25
Не хватает ума поставить светофор на противоположной стороне для пешеходов, которые начинают переходить когда транспорт делает левый поворот под доп.стрелку, а пешим красный, но они его не видят за спиной, спрос конечно с водителя. Такая ситуация на всех перекрёстках, где есть дополнительная секция светофоров.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:12
Как то не справедливо получается! Нарушил пешеход ,а отвечать будет водитель.
 
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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 16:05
Цитата: Voodoo_qoldie
Так бы поступили в демократической стране...

Это в демократической, а у нас правила ПДД толком не знают водители, отпрыски авто ЦОНа, а про пешеходов вообще не чего сказать.
В любом случае автомобиль является повышенным средством опасности и если сбил пешехода на дороге, будешь отвечать.

Это точно.
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 15:55
Если пешеход шёл на красный свет для пешеходов---то водитель не виновен! Виновен пешеход в создании аварийной ситуации и он обязан возместить материальные и моральные повреждения и страдания водителю. Так бы поступили в демократической стране...
 
 

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