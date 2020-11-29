Мужчина попал под колёса «легковушки» в Актау

- По данному факту составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК. Машина водворена на штрафную стоянку, - отметили в полиции.

По информации ведомства, водитель автомобиля Lifan совершил наезд на 40-летнего пешехода.Пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущен домой.По словам очевидцев, мужчина переходил дорогу на красный свет.Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 МРП.