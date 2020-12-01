«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.05 KZT
  • €1 = 509.29 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 6

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля

О пожарах, которые произошли в области с 23 по 29 ноября, рассказала Рукия Сычева, руководитель пресс-центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В регионе за неделю произошло восемь пожаров и 10 случаев горения, семь раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы.

За неделю сгорели три автомобиля.

В селе Кызыл-тобе 24 ноября во дворе дома № 50/1 произошло горение автомобиля Toyota Camry-45. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля


В этот же день сгорел еще один автомобиль в Бейнеуском районе на автодороге Бейнеу-Тажен. В 08:48 произошло горение прицепа марки «Титан» автомашины Mercedes-Benz Actros, 2008 года выпуска. Обошлось без пострадавших.

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля


На следующий день, 25 ноября, в 01:08 на дороге в Жанаозене, возле парка «Жастар Аллея», произошло горение передней части машины и панели внутри салона BMW-523I. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля


Днем 23 ноября в одном из домов в Бейнеу произошло горение мебели и потолка в спальной комнате восьмикомнатного дома. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

Вечером 24 ноября в квартире дома №42 в 5 микрорайоне сгорели натяжные потолки, бытовая техника и мебель в гостиной. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

В среду, 25 ноября, в 15:45 в здании старого мясокомбината, принадлежащего ИП «Р.Дуйсенбаев», в селе Баскудык произошло горение внешней обшивки водопровода на складе. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.

Подробности аварийно-спасательных работ:

Днем 23 ноября огнеборцы спасли женщину-инвалида. Инцидент произошел в одном их домов в Жанаозене. Пожарный с помощью спасательной веревки спустился с крыши на балкон квартиры и открыл входную дверь. В квартире обнаружили женщину-инвалида первой группы, которую передали супругу.

За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля


В этот же день пожарные спасли детей - семи и девяти лет, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 43 доме в 16 микрорайоне. Спасатели с помощью автолестницы вошли в квартиру и передали детей матери.

Вечером 27 ноября произошёл ещё один инцидент в доме №31 в 26 микрорайоне. Пожарный с помощью спасательной веревки спустился из окна пятого этажа в окно квартиры на четвертом этаже и открыл входную дверь. В квартире обнаружены четверо детей. Со слов матери детей, входная дверь захлопнулась. Дети были переданы маме.

Днем 29 ноября спасатели оказали помощь сотрудникам полиции. В доме №8/9 в микрорайоне «Шугыла» в Жанаозене пожарные открыли входную дверь с помощью лома и топора. Полицейские вошли в квартиру и обнаружили труп женщины - гражданки М., 1967 года рождения.

Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ просят не оставлять детей без присмотра, не разрешать им играть со спичками и пользоваться электрическими и газовыми приборами.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика