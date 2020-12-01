За неделю в Мангистау сгорели три автомобиля

В регионе за неделю произошло восемь пожаров и 10 случаев горения, семь раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы.За неделю сгорели три автомобиля.В селе Кызыл-тобе 24 ноября во дворе дома № 50/1 произошло горение автомобиля Toyota Camry-45. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем. Пострадавших нет.В этот же день сгорел еще один автомобиль в Бейнеуском районе на автодороге Бейнеу-Тажен. В 08:48 произошло горение прицепа марки «Титан» автомашины Mercedes-Benz Actros, 2008 года выпуска. Обошлось без пострадавших.На следующий день, 25 ноября, в 01:08 на дороге в Жанаозене, возле парка «Жастар Аллея», произошло горение передней части машины и панели внутри салона BMW-523I. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Днем 23 ноября в одном из домов в Бейнеу произошло горение мебели и потолка в спальной комнате восьмикомнатного дома. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.Вечером 24 ноября в квартире дома №42 в 5 микрорайоне сгорели натяжные потолки, бытовая техника и мебель в гостиной. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.В среду, 25 ноября, в 15:45 в здании старого мясокомбината, принадлежащего ИП «Р.Дуйсенбаев», в селе Баскудык произошло горение внешней обшивки водопровода на складе. Площадь горения составила 40 квадратных метров. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Днем 23 ноября огнеборцы спасли женщину-инвалида. Инцидент произошел в одном их домов в Жанаозене. Пожарный с помощью спасательной веревки спустился с крыши на балкон квартиры и открыл входную дверь. В квартире обнаружили женщину-инвалида первой группы, которую передали супругу.В этот же день пожарные спасли детей - семи и девяти лет, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 43 доме в 16 микрорайоне. Спасатели с помощью автолестницы вошли в квартиру и передали детей матери.Вечером 27 ноября произошёл ещё один инцидент в доме №31 в 26 микрорайоне. Пожарный с помощью спасательной веревки спустился из окна пятого этажа в окно квартиры на четвертом этаже и открыл входную дверь. В квартире обнаружены четверо детей. Со слов матери детей, входная дверь захлопнулась. Дети были переданы маме.Днем 29 ноября спасатели оказали помощь сотрудникам полиции. В доме №8/9 в микрорайоне «Шугыла» в Жанаозене пожарные открыли входную дверь с помощью лома и топора. Полицейские вошли в квартиру и обнаружили труп женщины - гражданки М., 1967 года рождения.