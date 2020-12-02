В Мангистау выявили новый случай коронавируса

Иллюстративное фото с сайта abo.media
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 770 заболевших с положительным ПЦР на CoViD-19. В Мангистауской области, как сообщает coronavirus2020.kz, отмечен один факт заражения коронавирусом.
По состоянию на 2 декабря в регионе 3436 случаев заболевания коронавирусом. Справились с болезнью 3382 пациента. Умерли от болезни 52 человека.
По состоянию на 2 декабря в регионе 3436 случаев заболевания коронавирусом. Справились с болезнью 3382 пациента. Умерли от болезни 52 человека.
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