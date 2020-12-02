Черепно-мозговую травму получила пострадавшая в ДТП в Актау

Скриншот видеоматериала
Пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии возле торгового дома «Акжелкен» 22-летнюю девушку доставили в Мангистаускую областную больницу.
У неё диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти и ушиб мягких тканей шеи.
- После осмотра врача девушку отпустили домой. В госпитализации необходимости не было, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Напомним, авария произошла 1 декабря напротив торгового дома «Акжелкен» в 28 микрорайоне. Девушка пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего её сбила машина.
У неё диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти и ушиб мягких тканей шеи.
- После осмотра врача девушку отпустили домой. В госпитализации необходимости не было, - отметили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Напомним, авария произошла 1 декабря напротив торгового дома «Акжелкен» в 28 микрорайоне. Девушка пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего её сбила машина.