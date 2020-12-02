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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:06

Просмотров: 88

Грев по почте: Наркотики пытались доставить в бандероли в колонию в Актау

Героин изъяли из бандероли, адресованной одному из заключённых колонии в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента УИС по Мангистауской области
Инцидент произошёл в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области ещё 20 ноября.

Сотрудники департамента в ходе осмотра поступивших для заключённых бандеролей обнаружили в одной из них наркотики. Запрещённые препараты обнаружили при помощи рентгено-телевизионной установки.

- В бандероли нашли губку, в которой были спрятаны 200 таблеток и два свёртка порошкообразного вещества белого цвета. Химическая экспертиза установила, что в свёртках находилось 0,071 грамма героина. Таблетки оказались препаратом «трамадол», - пояснили в пресс-службе департамента.

В отношении получателя посылки начали досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Для справки:
Статья 296. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта

1. Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.
2. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.
3. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере – наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
4. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечания.
1. Размер наркотических средств и психотропных веществ определяется Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, утверждаемой Правительством Республики Казахстан. Небольшой, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют небольшому, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.
2. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, приобретенные им для личного потребления, либо добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в немедицинских целях, либо активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье.



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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 18:14
В отношении получателя посылки начали досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

а что на счет отправителя? Тут вины побольше будет - героин то на дороге не валяется, чтоб его просто так отправить можно было.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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