Житель села Боранкул Мангистауской области стрелял по полицейским

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По данным сайта «Ак Жайык», происшествие произошло примерно в час ночи, недалеко от села Майкомген Жылыойского района.
Сотрудники полиции попытались остановить автомашину марки «УАЗ 390945-441», но водитель не подчинился законным требованиям. Началась погоня, в ходе которой один из пассажиров преследуемого авто выстрелил в сторону полицейской «Нивы». В ответ стражи порядка произвели из табельного оружия один предупредительный выстрел в воздух, а затем по колёсам. Только после этого «УАЗ» был остановлен.
– В результате был задержан подозреваемый мужчина. Им оказался 25-летний житель села Боранкул Мангыстауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружьё марки «ИЖ» 16-го калибра, – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Хамза Умбеткалиев.
В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.
По словам полицейских, они довольно редко применяют оружие, и каждый такой случай является особым происшествием. И это, кстати, первый случай применения табельного оружия в Атырауской области с начала года.
Сотрудники полиции попытались остановить автомашину марки «УАЗ 390945-441», но водитель не подчинился законным требованиям. Началась погоня, в ходе которой один из пассажиров преследуемого авто выстрелил в сторону полицейской «Нивы». В ответ стражи порядка произвели из табельного оружия один предупредительный выстрел в воздух, а затем по колёсам. Только после этого «УАЗ» был остановлен.
– В результате был задержан подозреваемый мужчина. Им оказался 25-летний житель села Боранкул Мангыстауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружьё марки «ИЖ» 16-го калибра, – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Хамза Умбеткалиев.
В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.
По словам полицейских, они довольно редко применяют оружие, и каждый такой случай является особым происшествием. И это, кстати, первый случай применения табельного оружия в Атырауской области с начала года.