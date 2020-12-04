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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:07

Просмотров: 2011

Житель села Боранкул Мангистауской области стрелял по полицейским

Инцидент произошел сегодня ночью. При погоне житель Мангистауской области открыл огонь в сторону полицейской «Нивы». Полицейские Атырауской области применили табельное оружие. Нарушители первыми выстрелили в сторону полицейской машины. Об этом сообщается на сайте «Ак Жайык».

Иллюстрация к материалу
По данным сайта «Ак Жайык», происшествие произошло примерно в час ночи, недалеко от села Майкомген Жылыойского района.

Сотрудники полиции попытались остановить автомашину марки «УАЗ 390945-441», но водитель не подчинился законным требованиям. Началась погоня, в ходе которой один из пассажиров преследуемого авто выстрелил в сторону полицейской «Нивы». В ответ стражи порядка произвели из табельного оружия один предупредительный выстрел в воздух, а затем по колёсам. Только после этого «УАЗ» был остановлен.

– В результате был задержан подозреваемый мужчина. Им оказался 25-летний житель села Боранкул Мангыстауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружьё марки «ИЖ» 16-го калибра, – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Хамза Умбеткалиев.

В настоящее время подозреваемый водворён в следственный изолятор.

По словам полицейских, они довольно редко применяют оружие, и каждый такой случай является особым происшествием. И это, кстати, первый случай применения табельного оружия в Атырауской области с начала года.



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Комментарии ( 2 )

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капучина (Посетители) Сегодня, 16:38
но водитель не подчинился законным требованиям - а водителя не задержали?
 
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бася (Посетители) Сегодня, 14:30
иногда завидую закону о полицейских в США..обоюдное уважение и законопослушность воспитывают общество
 
 

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