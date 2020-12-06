«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 06 Декабря
0...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.79 KZT
  • €1 = 511.98 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 2441

Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки следом за мужчиной в Актау

Трагедию удалось предотвратить участковому инспектору Максату Ишбергену, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Информация об инциденте в одном из домов 17 микрорайона поступила на пульт центра оперативного управления Актау 5 декабря в 19:35. Сообщалось, что с высоты седьмого этажа выпал мужчина, который скончался.

В течение пяти минут стражи порядка уже находились на месте трагедии, куда прибыли дорожные полицейские Мади Акнияз, Адил Джолкигиков и участковый инспектор Максат Ишберген.

На месте правоохранители выяснили, что вслед за мужчиной пыталась спрыгнуть его супруга.

- Двери в квартиру были открыты, но родственники боялись заходить, чтобы не напугать девушку. Шёпотом и жестами участковый инспектор Максат Ишберген обратился к родственникам с просьбой отойти и не мешать. Он, не раздумывая, быстро и незаметно подбежал к ней, успел схватить её в самый последний момент, - сообщили в ведомстве.


Девушку доставили в Мангистаускую областную больницу.

- Это не первый мой поступок, где я спасаю людей. Я горжусь тем, что помогаю людям в их трудный момент жизни. Я буду всегда рядом и приду на помощь людям, ведь я их участковый полицейский, а значит я - друг народа, - поделился сегодняшний наш герой Максат Ишберген.





Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:44
Я буду всегда рядом и приду на помощь людям, ведь я их участковый полицейский, а значит я - друг народа,

Ух тыыыы! Как громогласно! applause Молодой наверное ещё,не знающий ещё подставы от коллег,хамства и безраличия со стороны начальства, вкуса коррупции... Дай бог,чтоб ты таким и остался...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика