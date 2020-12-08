Автомобиль перевернулся напротив ЖК «Тамшалы» в Актау

Инцидент произошел сегодня, 8 декабря, примерно в 9:40.Возле жилого комплекса «Тамшалы» в 14 микрорайоне перевернулся автомобиль. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.На месте происшествия работают сотрудники «Скорой помощи» и дорожной полиции.Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции и управления здравоохранения Мангистауской области.