Пожар случился в одном из ресторанов Актау

Пожар в ресторане The Bridge, расположенном в 17 микрорайоне, произошел в ночь с 7 на 8 декабря, в 03:26.По информации пресс-службы ДЧС, произошло горение электрических плит и холодильников.- Площадь горения составила 50 квадратных метров. Ресторан полностью закопчен. Пожар удалось ликвидировать в 04:14. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ведомства.На официальной странице ресторана в Instagram сообщили, что в данный момент устраняются последствия происшествия.