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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:33

Просмотров: 2367

Пожар случился в одном из ресторанов Актау

В ресторане The Bridge, расположенном в 17 микрорайоне города, загорелись электрические плиты и холодильники. В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области прокомментировали происшествие.

Фото предоставлено пресс-службой департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
Пожар в ресторане The Bridge, расположенном в 17 микрорайоне, произошел в ночь с 7 на 8 декабря, в 03:26.

По информации пресс-службы ДЧС, произошло горение электрических плит и холодильников.

Пожар случился в одном из ресторанов Актау

Пожар случился в одном из ресторанов Актау


- Площадь горения составила 50 квадратных метров. Ресторан полностью закопчен. Пожар удалось ликвидировать в 04:14. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе ведомства.

На официальной странице ресторана в Instagram сообщили, что в данный момент устраняются последствия происшествия.




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Комментарии ( 3 )

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Сухов. (Посетители) Сегодня, 16:53
Цитата: Maska

Как решается этот вопрос, думаю понятно

Это первое, а второе монтаж электро проводки и электро оборудование кто монтирует!?, тоже понятно!.
Монтажники которые раньше жили в своих аулах с керосиновой лампой.

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 132131212 (Посетители) Сегодня, 15:08
Спрашивается почему этот ресторан работал в то время когда она должна была быть закрыта согласно требованиям сан врача. Или это агашкин-апашкин ресторан такой крутой
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • Сухов.
 Maska (Посетители) Сегодня, 14:39
В Актау 90% ресторанов и прочих заведений общепита не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Как решается этот вопрос, думаю понятно всем.
 
 

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