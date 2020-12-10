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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:22

Просмотров: 1199

Воровку задержали военнослужащие в Актау

Местная жительница набрала продукты питания в торговом зале и пронесла их мимо кассы. Патрулирующие гвардейцы по горячим следам задержали девушку. Об этом рассказал руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК, подполковник Ерболат Султанов.

Фото предоставил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК, подполковник Ерболат Султанов
Молодая девушка взяла в торговом зале магазина «Лидер» в 1 микрорайоне продукты и незаметно пронесла их мимо кассы. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч тенге.

В этот момент на маршруте патрулирования в 1 микрорайоне находился войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Бекзата Сериккалиева, патрульных рядовых Ерлана Амангельдиева и Нурлыбека Исатаева.

Они заметили девушку, которая убегала из магазина. Гвардейцы сразу же побежали вслед за ней и задержали её.

Заместитель директора магазина «Лидер» Жанар Тойшы написала благодарственное письмо в адрес командира воинской части 6656. Она выразила огромную благодарность бойцам Нацгвардии за умелые действия, оперативность и профессионализм.



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Комментарии ( 3 )

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бася (Посетители) Сегодня, 21:25
Daulet201999,

а давайте все из народа пойдём воровать,всем ведь не хватает.. да и продавцы и грузчики,зачем работают? набрали полные сумки и по домам..

сомневаюсь что она на 15 тыс набрала хлеба и круп,чтоб не умереть с голоду..
 
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vaterloo (Посетители) Сегодня, 21:21
Можно украсть велосипед и все здоровье оставить в тюрьме! Можно украсть вагон и быть на плаву! Воровать вагонами безопасно это я тебе конкретно говорю Сереженька! (Бандитский Петербург ) Антибиотик! За дословность не ручаюсь Давно смотрел!
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:12
Народ голодает, воруют вагонами и жируют а тут Воровка. Хм.
 
 

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