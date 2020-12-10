Воровку задержали военнослужащие в Актау

Фото предоставил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии РК, подполковник Ерболат Султанов

Молодая девушка взяла в торговом зале магазина «Лидер» в 1 микрорайоне продукты и незаметно пронесла их мимо кассы. Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч тенге.



В этот момент на маршруте патрулирования в 1 микрорайоне находился войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Бекзата Сериккалиева, патрульных рядовых Ерлана Амангельдиева и Нурлыбека Исатаева.



Они заметили девушку, которая убегала из магазина. Гвардейцы сразу же побежали вслед за ней и задержали её.



Заместитель директора магазина «Лидер» Жанар Тойшы написала благодарственное письмо в адрес командира воинской части 6656. Она выразила огромную благодарность бойцам Нацгвардии за умелые действия, оперативность и профессионализм.