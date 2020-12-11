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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:54

Просмотров: 754

Дорожному нарушителю полиция в Актау выписала штраф

На водителя внедорожника, грубо нарушившего правила дорожного движения, стражи порядка составили два административных протокола, так сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
По информации полиции, в отношении 31-летнего водителя Lexus LX 570 составлены два протокола: проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статья 599 КоАП РК) и нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (часть 1 статья 606 КоАП РК).

В общей сумме нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 55 560 тенге.

В полиции предоставили фото протоколов, заполненных на водителя внедорожника.

Дорожному нарушителю полиция в Актау выписала штраф

Дорожному нарушителю полиция в Актау выписала штраф


Напомним, видеоролик с нарушением ПДД был размещён в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 3 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 11:08
А вот интересно, на автора ролика штраф выписали? Как минимум два нарушения. Скорость, судя по видеорегистратору (справа внизу) 88км/час, и пересечение стоп линии (не думаю, что с 63 км/час на 10 метрах можно остановить машину). К тому же тоже создавал аварийную ситуацию, подрезая машину справа.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:04
Цитата: Я с Актау
Опять "мутняк" какой то...

Ну так потому и выложили протокол на всеобщее обозрение
 
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 Я с Актау (Посетители) Сегодня, 09:17
В протоколе указано: "Место, время и существо административного правонарушения: 10.12.2020 10.36 г.Актау, 27 мкр Байтерек Сауда Орынга Карама Карсы Тас Жолда и указана статья 606 ч.1 КоАП. Тогда как правонарушение совершено на Т-образном перекрестке 22 и 23 микр. По ст. 599 КоАП протокол в данной статье не опубликовали, вообще есть ли он? Опять "мутняк" какой то...
 
 

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