Дорожному нарушителю полиция в Актау выписала штраф

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По информации полиции, в отношении 31-летнего водителя Lexus LX 570 составлены два протокола: проезд на запрещающий сигнал светофора (часть 1 статья 599 КоАП РК) и нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки (часть 1 статья 606 КоАП РК).
В общей сумме нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 55 560 тенге.
В полиции предоставили фото протоколов, заполненных на водителя внедорожника.
Напомним, видеоролик с нарушением ПДД был размещён в рубрике «Народные новости».
В общей сумме нарушителю грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 55 560 тенге.
В полиции предоставили фото протоколов, заполненных на водителя внедорожника.
Напомним, видеоролик с нарушением ПДД был размещён в рубрике «Народные новости».