Пятеро пострадавших при пожаре в вагоне поезда «Мангышлак-Актобе» получили ожоги от 22 до 80 процентов поверхности тела

Фото пресс-службы МЧС РК
В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области рассказали о состоянии пострадавших в результате пожара в вагоне поезда «Мангышлак-Актобе».
- Состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, ещё у троих - как крайне тяжёлое. У 42-летнего мужчины диагностировали ожог головы, шеи, лица, спины, туловища, обеих верхней и нижней конечности, включая кисти и стопы, передних поверхности живота ІІ и ІІІ степени, площадь термического ожога составляет 80 процентов, ожоговый шок тяжёлой степени. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Второй пострадавший 1989 года рождения. Площадь термического ожога составляет 40 процентов. Состояние тяжёлое. Решается вопрос доставить обоих пациентов с помощью санитарной авиации в Мангистаускую областную больницу, - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
Третий пострадавший 11-летний мальчик, также находится в тяжёлом состоянии. У него площадь термического ожога на теле составляет 50 процентов. Также решается вопрос о переводе в областную многопрофильную детскую больницу. Состояние тяжёлое.
Четвёртый пострадавший 1985 года рождения. Его состояние оценивается как средней тяжести. Термический ожог тела составляет 30 процентов. Состояние средней тяжести.
Пятый пострадавший 1982 года рождения. У него термический ожог тела составляет 22 процента. Состояние средней тяжести. Обеих госпитализировали в хирургическое отделение.
Таким образом, врачи оценивают состояние одного пациента как крайне тяжёлое, двоих тяжёлое и ещё двоих средней тяжести, отметили в пресс-службе управление здравоохранения Мангистауской области
В АО «Казпочта» сообщили, что на перегоне разъезда Коркуль Бейнеуского района Мангистауской области произошло возгорание почтового вагона, находившегося в составе поезда сообщением Мангышлак – Актобе.
По их данным, всего пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников почтовой службы, у них ожоги различной степени тяжести. Остальные пострадавшие, среди которых есть ребёнок, получили травмы легкой степени.
- Пожар локализован силами пожарной службы Бейнеуского района. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего, проверяется сохранность почтовых отправлений, устанавливается ущерб. Председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев распорядился оказать немедленное содействие пострадавшим сотрудникам компании. В кратчайшие сроки завершить подсчёт ущерба и приступить к восстановлению (компенсации) за утраченные в пожаре почтовые отправления. Службе безопасности и охраны труда АО «Казпочта» дано поручение проверить соответствие действий бригады почтового вагона внутренним нормативным регламентам Компании по безопасности и охране труда, - сообщает пресс-служба АО «Казпочта».
Напомним, в 04:30 часов 14 декабря 2020 года в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в пути следования пассажирского поезда №109 «Мангышлак-Актобе» произошло возгорание. Предварительно, причиной возгорания явился взрыв газового баллона в багажном вагоне.
- Состояние двух пациентов оценивается как тяжёлое, ещё у троих - как крайне тяжёлое. У 42-летнего мужчины диагностировали ожог головы, шеи, лица, спины, туловища, обеих верхней и нижней конечности, включая кисти и стопы, передних поверхности живота ІІ и ІІІ степени, площадь термического ожога составляет 80 процентов, ожоговый шок тяжёлой степени. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Второй пострадавший 1989 года рождения. Площадь термического ожога составляет 40 процентов. Состояние тяжёлое. Решается вопрос доставить обоих пациентов с помощью санитарной авиации в Мангистаускую областную больницу, - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
Третий пострадавший 11-летний мальчик, также находится в тяжёлом состоянии. У него площадь термического ожога на теле составляет 50 процентов. Также решается вопрос о переводе в областную многопрофильную детскую больницу. Состояние тяжёлое.
Четвёртый пострадавший 1985 года рождения. Его состояние оценивается как средней тяжести. Термический ожог тела составляет 30 процентов. Состояние средней тяжести.
Пятый пострадавший 1982 года рождения. У него термический ожог тела составляет 22 процента. Состояние средней тяжести. Обеих госпитализировали в хирургическое отделение.
Таким образом, врачи оценивают состояние одного пациента как крайне тяжёлое, двоих тяжёлое и ещё двоих средней тяжести, отметили в пресс-службе управление здравоохранения Мангистауской области
В АО «Казпочта» сообщили, что на перегоне разъезда Коркуль Бейнеуского района Мангистауской области произошло возгорание почтового вагона, находившегося в составе поезда сообщением Мангышлак – Актобе.
По их данным, всего пострадали пять человек, среди которых двое сотрудников почтовой службы, у них ожоги различной степени тяжести. Остальные пострадавшие, среди которых есть ребёнок, получили травмы легкой степени.
- Пожар локализован силами пожарной службы Бейнеуского района. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего, проверяется сохранность почтовых отправлений, устанавливается ущерб. Председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев распорядился оказать немедленное содействие пострадавшим сотрудникам компании. В кратчайшие сроки завершить подсчёт ущерба и приступить к восстановлению (компенсации) за утраченные в пожаре почтовые отправления. Службе безопасности и охраны труда АО «Казпочта» дано поручение проверить соответствие действий бригады почтового вагона внутренним нормативным регламентам Компании по безопасности и охране труда, - сообщает пресс-служба АО «Казпочта».
Напомним, в 04:30 часов 14 декабря 2020 года в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в пути следования пассажирского поезда №109 «Мангышлак-Актобе» произошло возгорание. Предварительно, причиной возгорания явился взрыв газового баллона в багажном вагоне.
Оставьте свой комментарий первым.