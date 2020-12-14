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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 2216

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в 11 микрорайоне Актау

Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в 11 микрорайоне. Женщина за рулем Mitsubishi Montero не справилась с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.

Коллаж из фото с места событий. Фото предоставлены очевидцами
Авария с участием пяти автомобилей произошла сегодня, 14 декабря, возле 27 дома в 11 микрорайоне.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля Mitsubishi Montero, не справившись с рулевым управлением, совершила столкновение со стоящими на парковке Hyundai Santa Fe, BMW-5 и Chevrolet Niva.

- В результате столкновения Chevrolet Niva врезалась в автомашину Mazda 6. В настоящий момент автотранспорт водворён на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

На водителя, а им оказалась женщина, составлен протокол по части 3 статьи 608 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.

По словам очевидцев, виновница ДТП находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.





ДТП с участием пяти автомобилей произошло в 11 микрорайоне Актау

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в 11 микрорайоне Актау



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Комментарии ( 3 )

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Rosov (Посетители) Сегодня, 18:17
Циннаризин и за руль.

Жесть. По рецепту, интересно, купила? Тут чел писал что снотворное купить не может бегает по врачам, которых нет... А тут на тебе.

В общем дама попала не хило так. Не судья, но думаю вполне заслуженно. Пить за рулём нельзя, тем более если с головой проблемы - то и не за рулём тоже нельзя.
 
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  • Neo_85
 Empro (Посетители) Сегодня, 17:19
Жесть...
Выпил (а) ходи пешком, езди на такси.
Зачем опасности подвергаете других людей?
Хорошо без жертв.
 
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  • babe
 Куато (Посетители) Сегодня, 16:56
Женщина за рулём уже давно не редкость.
Такой же участник движения как и мужчина.
Для чего столько акцентов на гендерную пренадлежность в статье?!
 
 

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