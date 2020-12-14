ДТП с участием пяти автомобилей произошло в 11 микрорайоне Актау

Авария с участием пяти автомобилей произошла сегодня, 14 декабря, возле 27 дома в 11 микрорайоне.В полиции сообщили, что водитель автомобиля Mitsubishi Montero, не справившись с рулевым управлением, совершила столкновение со стоящими на парковке Hyundai Santa Fe, BMW-5 и Chevrolet Niva.- В результате столкновения Chevrolet Niva врезалась в автомашину Mazda 6. В настоящий момент автотранспорт водворён на штрафстоянку, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.На водителя, а им оказалась женщина, составлен протокол по части 3 статьи 608 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.По словам очевидцев, виновница ДТП находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.