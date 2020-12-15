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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 1703

В Актау вынесли приговор тренеру-насильнику

В Мангистау суд огласил приговор по делу тренера о половом сношении с несовершеннолетней девочкой.

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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области 8 декабря 2020 года оглашён приговор по делу о половом сношении с несовершеннолетней.

Судом установлено, что подсудимый, являясь тренером подростков по карате-до, заведомо зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, воспользовавшись её доверием, понимая, что имеет на неё эмоциональное влияние как тренер, неоднократно вступал в половое сношение с несовершеннолетней, против её воли.

В ходе судебного процесса прокурор просил назначить подсудимому 15 лет лишения свободы. Представители потерпевшей согласились с прокурором. Сторона защиты просила оправдать подсудимого в связи с отсутствием в его деяниях состава уголовного правонарушения. Подсудимый свою вину не признал.

- Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, в суде не установлено. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, является совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица, находящегося в зависимости от виновного. С учётом фактических обстоятельств дела судом вынесен приговор, которым С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье 120 части 3-1 п.п.1, 2 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические, тренерские должности, что составляет средний размер от наказания, предусмотренного санкцией данной статьи. Суд пришёл к такому выводу, поскольку подсудимый ранее не привлекался к уголовной ответственности и не был судим, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 8 мая подозреваемый был задержан сотрудниками управления криминальной полиции.



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