В Мангистауской области зафиксировали еще девять новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото rbk.ru
В Мангистауской области за минувшие сутки зарегистрировали девять фактов заражения COVID-19.
С начала пандемии, как сообщает coronavirus2020.kz, в нашем регионе подтвердилось 3519 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 3399 пациентов. Умерли от болезни 55 человек.
С начала пандемии, как сообщает coronavirus2020.kz, в нашем регионе подтвердилось 3519 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 3399 пациентов. Умерли от болезни 55 человек.
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