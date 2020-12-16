Массовая драка подростков в Актау попала на видео

Видео с массовой дракой подростков было снято 14 декабря. Потасовка произошла возле дома №12 в 9 микрорайоне.Видеоролик «слил» в Сеть один из участников драки. На кадрах видно, как несовершеннолетние подростки бьют ногами лежачего.- Обращение на пульт дежурного не поступало, за медицинской помощью в областную больницу не обращались. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили участников драки. Их вместе с родителями доставили в управление полиции, где с ними провели профилактическую беседу, - сообщили в департаменте.В пресс-службе добавили, что материалы дела будут направлены в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актау.