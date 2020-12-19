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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 1427

Третий день подряд в Мангистау регистрируют по 10 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в регионе вновь выявили 10 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта azh.kz
В Казахстане за минувшие сутки, как передаёт coronavirus2020.kz, зарегистрировали 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе третьи сутки подряд отметили 10 фактов заболевания CoViD-19.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 3549 случаев заражения. Выздоровели - 3454 пациентов. Умерли от болезни 55 человек.



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Комментарии ( 5 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 14:25
А куда делся птичий грип ....свиной и тд. и тп...теперь бренд ковид???Интересно...ведь этот маразм не вечен, когда-то закончится...придумают что-то другое...причём за нащи налоги...это есть дебилизм...то есть дали власть безграмотным дебилам...кстати меня вчера не обслужили в тц дана в 6а мкр-оне...внагляк впаривают свои маски...как и в 8мкр-не алтын-фуд...я включил видеокамеру на телефоне...видели-бы их реакцию...у них явно камерофобия...и это при том что так называемый режим ослабили.. stena
 
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  • Сергей Владимиров
 Қасым (Посетители) Сегодня, 12:59
Интересно как узнают? Я просто апигиваю....
 
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  • babe
  • dom555
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 12:27
Aleksa-N,Дистанционка это компьютеры выданные ученикам, закупленные на бюджетные деньги, сколько ушло налево, и уйдёт, никто не знает. Пока шуршат бабосы, этот цирк не окончится.
 
-1
  • Fargo
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  • Сергей Владимиров
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 10:52
К Новому году надо же все закрыть.

Главное закрыто все на словах, начнут штрафовать маленькие ресторанчики, а во всех крупных уже места для корпоративов заняты. Елки во всю будут начинаться со след недели, все летают отдыхать в Турцию. Зато дети дома сидят. Сколько можно, уже сил нет с этой дистанционкой.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • Fargo
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  • Aleksa-N
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 mer (Посетители) Сегодня, 10:23
Завтра тоже 10 челов настругают, сверху отчёт требуют за бабло.
 
 

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