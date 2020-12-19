Третий день подряд в Мангистау регистрируют по 10 случаев коронавируса

Иллюстративное фото с сайта azh.kz
В Казахстане за минувшие сутки, как передаёт coronavirus2020.kz, зарегистрировали 719 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе третьи сутки подряд отметили 10 фактов заболевания CoViD-19.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 3549 случаев заражения. Выздоровели - 3454 пациентов. Умерли от болезни 55 человек.
С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 3549 случаев заражения. Выздоровели - 3454 пациентов. Умерли от болезни 55 человек.