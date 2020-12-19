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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:27

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Полиция: Девушка из Мангистау не имеет отношения к видео с нападением в подъезде

В Сети появилось видео с нападением на девушку в подъезде жилого дома. Пользователи Сети предположили, что на кадрах уроженка Мангистау. В полиции региона опровергли данную информацию.

Скриншот видеоматериала
Видеоролик с нападением на девушку в подъезде жилого дома распространяют пользователи Сети. К видеоролику прикрепили ориентировку для сотрудников полиции по заявлению о пропаже девушки из Мангистау.

В Сети предположили, что нападение совершили именно на пропавшую девушку.

В пресс-службе департамента полиции Мангистау заявили, что видео и информация о пропаже жительницы региона не связаны.

- Сотрудникам Каракиянского отдела полиции выдали ориентировку о пропаже жительницы села Курык. Девушка 2007 года рождения вышла из дома 17 декабря примерно в 13:00, села в такси со свей подругой и вышла возле одного из ресторанов в Мунайлинском районе. Девушку нашли на следующий день в 16 микрорайоне Актау. Её доставили в центр адаптации для несовершеннолетних, так как её родители находятся в других городах. Сама девушка живёт в селе Курык с бабушкой, - пояснили в пресс-службе ведомства.

В полиции региона добавили, что девушка не имеет отношения к видео с нападением, так как данный факт произошёл в другом городе.



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