Полиция: Девушка из Мангистау не имеет отношения к видео с нападением в подъезде

Скриншот видеоматериала

Видеоролик с нападением на девушку в подъезде жилого дома распространяют пользователи Сети. К видеоролику прикрепили ориентировку для сотрудников полиции по заявлению о пропаже девушки из Мангистау.



В Сети предположили, что нападение совершили именно на пропавшую девушку.



В пресс-службе департамента полиции Мангистау заявили, что видео и информация о пропаже жительницы региона не связаны.



- Сотрудникам Каракиянского отдела полиции выдали ориентировку о пропаже жительницы села Курык. Девушка 2007 года рождения вышла из дома 17 декабря примерно в 13:00, села в такси со свей подругой и вышла возле одного из ресторанов в Мунайлинском районе. Девушку нашли на следующий день в 16 микрорайоне Актау. Её доставили в центр адаптации для несовершеннолетних, так как её родители находятся в других городах. Сама девушка живёт в селе Курык с бабушкой, - пояснили в пресс-службе ведомства.



В полиции региона добавили, что девушка не имеет отношения к видео с нападением, так как данный факт произошёл в другом городе.