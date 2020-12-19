В Актау машина наехала на стоящего на тротуаре пешехода

Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, примерно в 14:20.На перекрёстке между 26, 27, 28 и 28А микрорайонами столкнулись два легковых автомобиля марок Daewoo Matiz и Kia Rio.- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia Rio по инерции совершил наезд на пешехода, стоящего на тротуаре. Пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу, - пояснили в пресс-службе ведомства.