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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 86

В Актау машина наехала на стоящего на тротуаре пешехода

На одном из городских перекрёстков столкнулись два автомобиля, один из которых по инерции сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, примерно в 14:20.

На перекрёстке между 26, 27, 28 и 28А микрорайонами столкнулись два легковых автомобиля марок Daewoo Matiz и Kia Rio.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia Rio по инерции совершил наезд на пешехода, стоящего на тротуаре. Пострадавший доставлен в Мангистаускую областную больницу, - пояснили в пресс-службе ведомства.




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