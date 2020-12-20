Отстрельщик бродячих собак ранил жителя Актау

По словам пострадавшего, инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Умирзак.- В 22:30 к одной из организаций в поселке Умирзак приехал мужчина на белой машине, начал делать отстрел собак, не беспризорных, а именно в организациях. Сторож пытался защитить собаку, мужчина все равно начал стрелять, и попал в сторожа. Стрелял из дробовика. Как только он понял, что попал в человека, быстро сел в машину и уехал. Он часто фигурировал в Instagram, как злостный отстрельщик собак. Заявление в полицию подано, - сообщается на странице aktau_animals в Instagram.Редакция ожидает официальный ответ от пресс-службы ДП Мангистауской области.