В Жанаозене поймали вора-рецидивиста

По данным ведомства, 25-летний житель Жанаозена ранее уже привлекался к уголовной ответственности.- Подозреваемый гражданин влезал в дома, взламывая дверные замки, или открывал пластиковые окна. Похищал вещи, которые можно было продать. Инспекторы управления полиции Жанаозена задержали вора, совершившего очередное преступление и побег, - сообщили в полиции.В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается также причастность подозреваемого к иным преступлениям.