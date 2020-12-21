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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 1941

В Актау автомобиль провалился в траншею

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 15 микрорайоне. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции региона.

Фото очевидцев
Авария произошла 20 декабря 2020 года в 14:10 в 15 микрорайоне.

В Актау автомобиль провалился в траншею


В Актау автомобиль провалился в траншею


- На вызов выехал ближайший экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау. Водитель автомашины Kia Sportage не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Пострадавших нет, сообщили в полиции.

На водителя автомашины составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК.




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Комментарии ( 6 )

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makovka (Посетители) Сегодня, 11:31
Нормально так! Траншею выкопали, никаких ограждений, предупреждающих знаков нет, по крайней мере на фото и видео их не видно, а протокол составили на водителя только. А как на счет тех, кто отвечает за эту траншею?
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:25
Я понимаю если это в степях ночью можно нарваться, но в цивилизованном городе? где ограждение предупреждение?-)))
 
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 Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 11:16
Может кто разъеснит данный административный штраф или он только в нашем городе? Сколько не ищу в интернете, никак не могу найти ответ, такое ощущение, что такие штрафы только у нас. То статья 610, то 620:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
Часть 1 изложена в редакции Закона РК от 28.12.17 г. № 127-VI (см. стар. ред.)
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, -
влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Здесь понятно, что если нарушил! А вот если не нарушил и не причинял повреждение транспортных средств, а только транспортное средство и то своё???

Статья 620. Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения
Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, не перечисленных в настоящей главе Кодекса, -
влечет предупреждение или штраф в размере трех месячных расчетных показателей.
Примечание. При составлении протокола указывается, какая именно норма правил дорожного движения нарушена.

И какая норма правил нарушена? Как это транспортное средство не допущена к эксплуатации?
Думаю что наш ЖолПол так же читает и Ладу и комментарии. Пусть ответят для недалёких как я: как при ДТП без второго участника, без пострадавших и без ущерба (например пострадал камень в степи или на бордюре следы резины) действовать водителям? Можно ли покинуть место ДТП или вызвать вас в степь и ждать? Должен ли быть административный штраф и по какой статье,
если при это не нарушались ПДД?
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:23
а где светоотражающее ограждение? в любой непонятной ситуации все спихни на водителя?
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 10:17
Purins,
тупость крепчает, это как девушка хотела совершить суицид из-за того что не было средств на существования и тут наша ... полиция ее каким то образом спустили на землю, но при этом составили административный протокол. bazar
 
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 Purins (Посетители) Сегодня, 10:09
Совсем припухли.....пол дороги нет, пишут не справился с рулевым управлением.....ещё и на водителя административное.....
 
 

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