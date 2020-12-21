В Актау автомобиль провалился в траншею

Авария произошла 20 декабря 2020 года в 14:10 в 15 микрорайоне.- На вызов выехал ближайший экипаж батальона патрульной полиции управления полиции Актау. Водитель автомашины Kia Sportage не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Пострадавших нет, сообщили в полиции.На водителя автомашины составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК.