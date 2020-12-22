Двое детей утонули в колодце в Мангистауской области

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Трагический инцидент произошёл в сельском округе Батыр Мунайлинского района. Двое малолетних братьев погибли, утонув в колодце, сообщает телеканал «Хабар 24».
- Братья шести и 11-ти лет упали в питьевой колодец, глубина которого два метра. Уровень воды в тот момент там был 1,8 метра. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает телеканал.
Редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области за комментарием.
- Братья шести и 11-ти лет упали в питьевой колодец, глубина которого два метра. Уровень воды в тот момент там был 1,8 метра. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает телеканал.
Редакция Lada.kz обратилась в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области за комментарием.
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