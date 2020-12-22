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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 144

Рецидивист из Актау лишился свободы за смартфон

Три с половиной года лишения свободы получил вор за кражу смартфона стоимостью 50 тысяч тенге, сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, мужчина ночью незаконно проник в строительное здание в 31Б микрорайоне. Рабочие на объекте в это время спали. У одного из них он похитил смартфон «Magic BQ». Материальный ущерб оценивается на общую сумму 50 000 тенге.

Приговором суда от 21 декабря мужчину признали виновным по пунктам 2,3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная неоднократно с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). С применением статьи 60 УК РК (Назначение наказания по совокупности приговоров) ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы.



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